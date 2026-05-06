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ÖFB-Teamspieler Danso lobt Neo-Coach

Der Österreicher spricht über seinen neuen Trainer bei Tottenham Hotspur in höchsten Tönen.

ÖFB-Teamspieler Danso lobt Neo-Coach Foto: © GETTY
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Tottenham Hotspur hat die Lage im Abstiegskampf ein wenig entschärft. Die Mannschaft mit ÖFB-Teamspieler Kevin Danso steht nach einem 2:1-Auswärtssieg bei Aston Villa wieder über dem Strich. Die Tabelle >>>

Mitverantwortlich dafür ist auch Neo-Coach Roberto De Zerbi. Über den Italiener sagt Danso nur Positives: "Er hat uns viele Lösungsansätze aufgezeigt, und ich habe das Gefühl, dass jeder genau weiß, was der Trainer will und wie wir spielen wollen."

Drei Spiele stehen noch an

Eine weitere Pleite in Birmingham hätte die Abstiegssorgen noch einmal verschärft. "Wir kannten die Situation vor dem Spiel und ich denke, die Jungs waren einfach extrem konzentriert, wussten, was auf dem Spiel stand, und haben wirklich gut gespielt", so Danso.

Einen derartigen Kampfgeist brauchen die Spurs auch für die restlichen drei Spiele, macht der Österreicher klar.

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