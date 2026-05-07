Laimer-Poker: Das sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Aktuell herrscht Stillstand in den Verhandlungen zwischen Konrad Laimer und dem FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister ist offenbar nicht bereit, seinen Vertrag zu deutlich verbesserten Konditionen zu verlängern - 2027 läuft dieser aus.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß lieferte deutliche Worte in Richtung Laimer. "Er ist eben nicht Maradona. Und solche Spieler müssen akzeptieren, dass es Grenzen gibt", machte er gegenüber "DAZN" klar. (HIER nachlesen >>>)

Mehr Verständnis zeigt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in seiner Rolle als Experte für CANAL+.

Rangnick spricht über Bayern-Benchmarks

"Ich glaube nicht, dass es Konny oder seine Leistungen in irgendeiner Form beeinflusst. Nicht hier und auch nicht bei uns in der Nationalmannschaft", ist der Deutsche überzeugt.

Der Teamchef will nicht ausschließen, dass Laimer bei Bayern in sein letztes Vertragsjahr geht. "Klar ist auch, dass die Bayern mit jeder Vertragsverlängerung - angefangen mit Alphonso Davies bis zu den letzten Verlängerungen - natürlich Benchmarks gesetzt haben. Auch finanziell. Die Jungs wissen das untereinander. Die Berater tauschen sich auch aus", macht Rangnick klar.

Entsprechend gibt es Verständnis für Laimer. "Es ist nachvollziehbar, dass Konny auch seinen Marktwert kennt", weiß der Teamchef.