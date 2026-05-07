Mit nur 30 Jahren! Karriereende von 49-fachem DFB-Teamspieler

Niklas Süle beendet seine Karriere am Ende der Saison.

Der 30-Jährige gibt die Entscheidung im Podcast "Spielmacher" bekannt. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus.

Mitte April zog sich der Verteidiger auswärts bei der TSG Hoffenheim eine schwere Knieverletzung zu. Zunächst bestand der Verdacht auf seinen dritten Kreuzbandriss, der sich allerdings nicht bestätigte.

Dennoch: Nach der MRT-Untersuchung sei "zu tausend Prozent klar" gewesen, "dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen. Unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen."

49 Mal lief Süle für das DFB-Team auf. Mit dem FC Bayern errang er fünf Meistertitel und zwei DFB-Pokale, dazu kommt der Triumph in der Champions League 2020.