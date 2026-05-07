Ex-Salzburg-Trainer erneut Thema in der deutschen Bundesliga

Führt der Weg des ehemaligen Salzburg-Trainers Matthias Jaissle wieder zurück nach Europa?

Zuletzt wurde der Deutsche mit diversen Klubs aus der Bundesliga und der Premier League in Verbindung gebracht (alle Infos >>>). Neben dem FC Chelsea (mehr dazu >>>) gibt es nun einen weiteren konkreten Klub, der Jaissle auf dem Zettel haben soll.

Laut "Sky Sport Deutschland" ist der Al-Ahli-Coach einer von vier Kandidaten auf der Liste von Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen steht Albert Riera stark in der Kritik, demnach sei eine Trennung nach Saisonende momentan geplant.

Nicht der einzige Ex-"Bulle"

Neben dem 38-Jährigen dürfte auch Adi Hütter ein potenzieller Riera-Nachfolger sein, wie die "Frankfurter Rundschau" und "hr-sport" berichteten.

Jaissle war von 2021 bis 2023 Trainer der "Bullen". Während seiner Zeit in Salzburg gewann er zweimal die ADMIRAL Bundesliga und einmal den UNIQA ÖFB-Cup, ehe der unrühmliche Abgang nach Saudi-Arabien erfolgte.

Bei seinem aktuellen Klub, Al-Ahli, konnte der Deutsche bereits zweimal den Titel in der AFC Champions League holen.