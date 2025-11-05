Verliert Bayern einen ehemaligen Salzburger an Real Madrid?

Der FC Bayern München ist aktuell das Team der Stunde im europäischen Fußball!

Auch Titelverteidiger Paris Saint-Germain fand am Dienstagabend in der UEFA Champions League nicht das richtige Mittel, um den Klub um ÖFB-Legionär Konrad Laimer zu schlagen (Hier nachlesen >>>).

16 Siege aus 16 Pflichtspielen sind Rekord und eine herausragende Bilanz. Großen Anteil daran hat mit Dayot Upamecano auch ein ehemaliger Verteidiger von Red Bull Salzburg. Der 27-jährige Franzose hält gemeinsam mit Jonathan Tah in der Innenverteidigung den Laden dicht.

Mündliche Einigung soll stehen

Seit Wochen versuchen die Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund nun den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Bisher erfolglos.

Das Interesse an Upamecano ist europaweit groß, neben Real Madrid sollen auch der FC Liverpool und der FC Chelsea einen ablösefreien Transfer forcieren.

Nach Informationen von "fussballtransfers" hat der Rechtsfuß nun eine mündliche Einigung mit Real Madrid über die vorgelegten Konditionen erzielt. Jetzt ist also Bayern an der Reihe, ihr eigenes Angebot nochmal zu erhöhen, wenn sie den Abwehrspieler nicht ablösefrei verlieren wollen.