Hummels wäre 2024 fast bei europäischem Topklub gelandet

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale verabschiedete sich Mats Hummels von seinem Herzensklub Borussia Dortmund. Wochenlang war der 36-Jährige vereinslos und auf der Suche nach einem neuen Abenteuer im Ausland.

Schließlich zog es ihn zur AS Rom – doch nun verrät Hummels, dass er beinahe bei einem anderen Topklub gelandet wäre: dem französischen Serienmeister Paris Saint-Germain.

Das erzählt der ehemalige Innenverteidiger bei "Amazon Prime": "Ja, aber tatsächlich. Im Sommer 2024, gegen Ende der Wechselperiode, gab es Interesse von beiden Seiten, also auch von mir, muss ich gar nicht drum herumreden. Dann ist es aber daran gescheitert, dass sich noch eine Personalie im Kader hätte verändern müssen, sich aber nicht mehr verändert hat."