Schicker-Abgang? Hoffenheim prüft mögliche Alternative

Der Österreicher steht bei Red Bull Salzburg hoch im Kurs. Die TSG scheint sich nun auf einen möglichen Abgang vorzubereiten.

Schicker-Abgang? Hoffenheim prüft mögliche Alternative Foto: © GEPA
Wird Andreas Schicker der neue Geschäftsführer Sport bei Red Bull Salzburg?

Der Österreicher soll die absolute Wunschlösung der Klub-Bosse sein, ein Wechsel gestaltet sich aber alles andere als einfach. Spätestens nach dem Geschäftsführer-Chaos bei der TSG Hoffenheim wittern die "Bullen" aber ihre Chance.

Und auch beim deutschen Bundesligisten könnte man sich auf einen möglichen Abgang vorbereiten. Nach Informationen des "Kicker" soll der Klub Kontakt zu Jonas Boldt aufgenommen haben.

Zuletzt fünf Jahre beim HSV

Vor allem Vereinspatron Dietmar Hopp und dessen Berater Roger Wittmann haben den ehemaligen Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen als Alternative auserkoren.

Boldt, der nach fünf Jahren im Mai 2024 als Sport-Vorstand des Hamburger SV ausgeschieden ist, soll dabei der Wunschkandidat im Falle einer Schicker-Rückkehr nach Österreich sein.

