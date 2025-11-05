"Angebote von guten Klubs" - ÖFB-Kicker dachte an Leipzig-Abgang

In der aktuellen Saison zeigt Christoph Baumgartner im Trikot von RB Leipzig so richtig auf. Sieben Treffer und zwei Assists in elf Spielen verbucht der Niederösterreicher 2025/26.

Dabei stand im Sommer sogar ein Abgang im Raum. Gerüchte brachten Baumgartner mit Crystal Palace in Verbindung (Hier nachlesen >>>).

Am Ende zerschlug sich ein Abschied aus Leipzig, dabei gesteht Baumgartner jetzt gegenüber der "Bild" zu einem möglichen Wechsel im vergangenen Sommer: "Ich habe mir schon Gedanken gemacht."

Angebote für Baumgartner von guten Klubs

Am Ende haben Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem neuen Cheftrainer für einen Verbleib gesorgt. "Dabei habe ich das Gefühl bekommen, dass sie viel mit mir vorhaben und mich in meiner Lieblingsrolle sehen. Da war für mich klar, dass ich bleibe", so der ÖFB-Kicker.

An den Offerten habe es nicht gemangelt. "Es gab schon auch Angebote von guten Klubs. Aber für mich waren diese dann auch kein Thema mehr", verrät Baumgartner. Der Offensiv-Mann hat noch einen Vertrag bis 2028.

Kurzfristiger ist das Arbeitspapier bei Xaver Schlager ausgelegt, mit Saisonende läuft es ab. Das ist der Stand >>>