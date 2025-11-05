NEWS

Xaver Schlager: RB Leipzig drängt wohl auf Entscheidung

Die Sachsen möchten bis Ende des Jahres Klarheit bezüglich Xaver Schlager schaffen.

Xaver Schlager: RB Leipzig drängt wohl auf Entscheidung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Was passiert mit Xaver Schlager? Der Oberösterreicher ist aus einer Verletzungspause wieder zurück und steht auch im ÖFB-Nationalteam.

Seine Zukunft bei RB Leipzig ist allerdings ungewiss. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus.

Laut "Sky"-Reporter Philipp Hinze möchten die Sachsen das Arbeitspapier des ÖFB-Kickers verlängern. Schlager warte aber ab, eruiere die Situation und wolle erst einmal hundertprozentig fit werden.

Leipzig will Angelegenheit zeitnah klären

"RB möchte die Angelegenheit noch in diesem Jahr klären, spätestens aber rund um das Trainingslager im portugiesischen Almancil (Jänner). Man wartet auf Bewegung", schreibt Hinze.

Es ist also gut möglich, dass zeitnah eine Entscheidung um die Zukunft Schlagers fällt. Im Sommer könnte der Leipziger Vizekapitän ablösefrei den Verein wechseln.

