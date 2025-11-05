Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Was sich bereits vor Tagen angedeutet hat, ist nun offiziell: Die TSG Hoffenheim hat Markus Schütz (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Frank Biel (Geschäftsführer Finanzen) mit sofortiger Wirkung abberufen.

Das bestätigte der deutsche Bundesligist am Mittwoch in einer Stellungnahme: "Es ist das Ergebnis intensiver Gespräche mit allen Beteiligten, an deren Ende man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt hat, die Zusammenarbeit zu beenden."

Damit sind zwei der insgesamt vier Geschäftsführer weg, bleiben noch der Österreicher Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport), der von Red Bull Salzburg umgarnt wird, und Tim Jost (Geschäftsführer Marketing).

"Im Fußball ist es selbstverständlich, dass viele Menschen ihre Sichtweisen einbringen – das gehört zu einem lebendigen Umfeld. Am Ende geht es immer um das Beste für den Klub. Wir sind davon überzeugt, dass wir die TSG Hoffenheim in dieser veränderten Aufstellung und mit neuer Gemeinsamkeit positiv entwickeln können", wird TSG-Gesellschafter und Mäzen Dietmar Hopp in einer Aussendung zitiert.

Streit zwischen Wittmann und dem Klub

Als Ursache für die Trennung galt laut diverser Medienberichte ein Streit um Spielerberater Roger Wittmann. Der 65-Jährige ist ein Vertrauter von Hopp.

Unter der Führung des nun entlassenen Schütz hatte der Klub ein Stadion- und Hausverbot gegen Wittmann und einen weiteren Berater von ROGON verhängt. Hopp hatte die Maßnahmen gegen die Berater kritisiert. Sie wurden im Herbst vor Gericht teilweise auch aufgehoben.