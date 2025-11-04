Bayern-Sieg! Warum Kompany gerne selbst mitgespielt hätte

Der FC Bayern München ist in der laufenden Saison (bisher) nicht zu schlagen. Am vierten Champions-League-Spieltag gewinnen die Münchner im Parc des Princes in Unterzahl mit 2:1 gegen Paris Saint-Germain (zum Spielbericht >>>).

Während die Bayern über den 16. Sieg im 16. Saisonspiel (!) jubeln, werden die Verletzungssorgen von PSG größer.

Der Ausfall von Desire Doue – seit Dienstag Europas bester U21-Spieler – stand bereits vor dem Spiel fest. Im Spiel gegen die Bayern mussten dann auch noch Ousmane Dembele und Achraf Hakimi verletzt ausgetauscht werden.

Dembele, der in den letzten Wochen Oberschenkelprobleme hatte, verschwand angeschlagen in der Kabine. Hakimi zog sich die Verletzung am linken Fuß nach einem Foul von Bayerns Doppeltorschütze Luis Diaz zu. Der Kolumbianer sah für sein Einsteigen von hinten nach einem VAR-Check Rot.

Eine zweite Hälfte ganz nach Kompanys Geschmack

Es war ein intensives Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Hälfte waren die Bayern am Drücker, nach dem Wiederanpfiff nahmen die Pariser mit einem Mann mehr das Heft in die Hand. Mehr als der 1:2-Anschlusstreffer durch Joao Neves schaute für das Team von Luis Enrique aber nicht heraus.

"In der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel", sagte Bayern-Keeper Manuel Neuer, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde, bei "Sky". "Mit zehn Mann ist es nicht so leicht. In der zweiten Halbzeit war es ein Kampf. Wir haben bewiesen, dass wir richtig gut verteidigen können."

Ein umkämpftes Spiel sah auch Bayern-Coach Vincent Kompany. "In der ersten Halbzeit war die Intensität hoch, aber die Großchancen hatten wir. Die 2:0-Führung war verdient."

In Unterzahl waren dann die Tugenden der "alten Schule" wichtig, wie es Kompany formulierte: "Einfach alles weg verteidigen, immer Druck auf den Ball ausüben. In der zweiten Halbzeit hätte ich gerne mitgespielt", sagte der ehemalige Verteidiger, der seinen "Jungs" nach dem Sieg ausrichtete: "Ich hoffe, ihr habt die zweite Hälfte genossen."

Der Belgier wünschte dem verletzten Hakimi zudem eine "gute Besserung". "Ich hoffe, dass er nicht zu lange verletzt ist."