Konrad Laimer beim FC Bayern München: Das funktioniert. Der Salzburger ist längst mehr als nur ein Stammspieler, zeigte in der aktuellen Saison öfter groß auf. So war er mitbeteiligt am leidenschaftlich erkämpften 2:1-Erfolg in Paris am Dienstag (Spielbericht >>>).

Dass man in München mehr als glücklich mit dem Österreicher ist, ist alles andere als ein Geheimnis. "Sein Ansehen in der Mannschaft ist sehr hoch. Er ist ein Typ, der im Training immer alles gibt. Sein Vertrag endet 2027, aber die Planung ist langfristig ausgerichtet. Mein Gefühl ist, dass Konrad Laimer und Bayern München sehr gut zusammenpassen", ließ Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bereits im März im 90minuten-Interview durchklingen.

Verlängerung vor Jahresende?

Jetzt könnte das 2027 auslaufende Arbeitspapier vorzeitig ausgedehnt werden. Laut "Sport Bild" ist es zu Gesprächen gekommen. Bereits vor Jahresende könnte es zu einer Ausdehnung seines Arbeitspapiers kommen.

Das Basisgehalt von neun Millionen Euro pro Jahr würde, wie es heißt, leicht adaptiert werden. Der 28-Jährige steht seit 2023 in München unter Vertrag.