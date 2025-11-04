NEWS

Muss Vinicius Junior Real Madrid verlassen?

Der Brasilianer tritt immer wieder negativ in Erscheinung - zuletzt im Clásico. Könnte sich nun ein Abgang aus Madrid anbahnen?

Muss Vinicius Junior Real Madrid verlassen? Foto: © GETTY
Bei Real Madrid ist Vinícius Junior eine der polarisierenden Figuren.

Doch der Brasilianer eckt immer wieder an. Erst kürzlich sorgte er beim Clásico gegen den FC Barcelona erneut für Aufsehen. Mittels Gesten tat er seinen Unmut über die neuerliche Auswechslung kund (Hier nachlesen >>>).

Wie die "Sport Bild" berichtet, dürfte der Klub jetzt eine drastische Maßnahme andenken. Demnach soll der Offensivmann nach dem Vorkommnis gegen die Katalanen im kommenden Sommer verkauft werden.

Kein Spieler dürfe sich größer als der Klub fühlen, geht aus dem Bericht heraus. Zunächst soll aber dennoch eine Verlängerung erfolgen, läuft das aktuelle Arbeitspapier doch 2027 aus - was dem Brasilianer ermöglichen könnte, seinen Verkaufspreis zu schmälern.

