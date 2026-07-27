NEWS

Verkauft Schicker Ex-Austrainer Asllani doch noch an Barcelona?

Der Kosovare hofft auf einen Wechsel in die katalanische Hauptstadt. Eigentlich gäbe es eine Einigung mit RB Leipzig.

Verkauft Schicker Ex-Austrainer Asllani doch noch an Barcelona? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Fisnik Asllani (23) gilt dank seiner Ausstiegsklausel (rund 29 Millionen Euro) als heißer Abgangskandidat bei der TSG Hoffenheim.

Der Kosovare lieferte in der abgelaufenen Saison elf Treffer und zehn Assists in 35 Spielen. Der österreichische Sportchef Andreas Schicker machte aus Abgangsgesprächen nie ein Geheimnis >>>

Einigung mit RBL

Dem FC Barcelona wurde lange loses Interesse zugeschrieben, laut Transferinsider Ekrem Konur habe der Kosovare sich bereits mit RB Leipzig geeinigt.

Die Sachsen müssen aber offenbar noch warten, laut der katalanischen "Sport" will Asllani die Situation in Barcelona abwarten. Entsprechend herrsche Stillstand.

Hoffen auf Barcelona-Deal

Barcelonas Wunschspieler Julian Alvarez (Atletico Madrid) könnte nämlich nicht beim spanischen Meister landen, die Madrilenen stemmen sich gegen einen Deal, fordern eine hohe Summe.

Platzt der Transfer, rechnet sich Asllani noch eine Restchance auf einen Barcelona-Deal aus. Derzeit gibt es Stillstand, in der Causa Asllani muss weiter abgewartet werden. Im Nationalteam stürmt der Ex-Austrianer unter Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Mehr zum Thema

Diomande-Causa sorgt für Streit zwischen Transfer-Insidern

Diomande-Causa sorgt für Streit zwischen Transfer-Insidern

Deutsche Bundesliga
9
Wechsel von Leipzig-Urgestein in letzter Sekunde geplatzt

Wechsel von Leipzig-Urgestein in letzter Sekunde geplatzt

Deutsche Bundesliga
6
Bayern verpflichtet jungen senegalesischen Nationalspieler

Bayern verpflichtet jungen senegalesischen Nationalspieler

Deutsche Bundesliga
1
Liga-Zwa-Traumtorschütze unterschreibt in Kambodscha

Liga-Zwa-Traumtorschütze unterschreibt in Kambodscha

International
Fix! Gazibegovic verlässt Köln erneut per Leihe

Fix! Gazibegovic verlässt Köln erneut per Leihe

Deutsche Bundesliga
8
WAC statt Austria! ÖFB-Stürmer-Hoffnung hat sich entschieden

WAC statt Austria! ÖFB-Stürmer-Hoffnung hat sich entschieden

Bundesliga
4
Marco Rose lotst alten Weggefährten auf die Insel

Marco Rose lotst alten Weggefährten auf die Insel

Premier League

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) TSG 1899 Hoffenheim RB Leipzig Gerüchteküche Transfermarkt Andreas Schicker Fisnik Asllani FC Barcelona