Verkauft Schicker Ex-Austrainer Asllani doch noch an Barcelona?

Fisnik Asllani (23) gilt dank seiner Ausstiegsklausel (rund 29 Millionen Euro) als heißer Abgangskandidat bei der TSG Hoffenheim.

Der Kosovare lieferte in der abgelaufenen Saison elf Treffer und zehn Assists in 35 Spielen. Der österreichische Sportchef Andreas Schicker machte aus Abgangsgesprächen nie ein Geheimnis >>>

Einigung mit RBL

Dem FC Barcelona wurde lange loses Interesse zugeschrieben, laut Transferinsider Ekrem Konur habe der Kosovare sich bereits mit RB Leipzig geeinigt.

Die Sachsen müssen aber offenbar noch warten, laut der katalanischen "Sport" will Asllani die Situation in Barcelona abwarten. Entsprechend herrsche Stillstand.

Hoffen auf Barcelona-Deal

Barcelonas Wunschspieler Julian Alvarez (Atletico Madrid) könnte nämlich nicht beim spanischen Meister landen, die Madrilenen stemmen sich gegen einen Deal, fordern eine hohe Summe.

Platzt der Transfer, rechnet sich Asllani noch eine Restchance auf einen Barcelona-Deal aus. Derzeit gibt es Stillstand, in der Causa Asllani muss weiter abgewartet werden. Im Nationalteam stürmt der Ex-Austrianer unter Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda.