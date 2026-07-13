"Gibt Gespräche" - Ex-Austrianer Asllani wird TSG wohl verlassen

Bei der TSG Hoffenheim könnte der nächste Abgang bevorstehen.

Wie Andreas Schicker mitteilt, wird der Ex-Austrianer Fisnik Asllani den deutschen Bundesligisten wohl verlassen.

"Es gibt Gespräche mit Vereinen im In- und Ausland. Es ist kein Geheimnis, dass er eine Klausel hat. Deshalb muss der Verein nicht unmittelbar verständigt werden. Aber ich bin da schon im Thema. Man kann davon ausgehen, dass sich im Verlauf der Transferphase noch etwas tut", erklärt der Sportchef.

BVB und Barcelona zeigen Interesse

Zuletzt zeigten der BVB und Barcelona Interesse am 23-Jährigen, der in seinem bis 2029 laufenden Vertrag eine Exit-Option haben soll. Diese beträgt rund 30 Millionen Euro.

Asllani, der von August 2023 bis Juni 2024 für die Wiener Austria auflief, kam in der abgelaufenen Saison zu 33 Bundesligaeinsätzen, bei denen ihm zehn Tore und neun Vorlagen gelangen. Für die kosovarische Nationalmannschaft stand er bisher 16 Mal am Feld.