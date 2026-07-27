Bayern verpflichtet jungen senegalesischen Nationalspieler

Der FC Bayern München hat sich ein junges Mittelfeldtalent Afrikas langfristig gesichert, der deutsche Rekordmeister verpflichtet Bara Sapoko Ndiaye fest und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2031 aus.

Das berichtet "Sky", nachdem Sportdirektor Christoph Freund bereits einen Durchbruch in den Verhandlungen bestätigt hatte. Der 18-Jährige war bereits in der Frühjahrssaison von den Gambino Stars, einem Kooperationsverein der Bayern aus Gambia, an die Isar ausgeliehen.

Ersatz für Goretzka?

Die Ablösesumme soll drei bis vier Millionen Euro betragen. In München könnte Ndiaye den Platz von Leon Goretzka einnehmen, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Vorerst ist aber auch eine Leihe denkbar, eine Entscheidung diesbezüglich scheint aber noch nicht gefallen.

Während seiner Leihe im letzten Halbjahr kam der Senegalese bereits zu vier Bundesliga-Einsätzen, zweimal stand er sogar in der Startelf. Bei der Weltmeisterschaft war er ebenfalls für sein Land im Einsatz und durfte gegen die USA sowie Belgien ran.