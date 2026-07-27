Kjell Scherpen (26) ist den Fans von Sturm Graz noch in bester Erinnerung. Mit dem Niederländer als Brighton-Leihgabe im Tor wurde der Klub zwei Mal Meister und einmal Cupsieger.

Jetzt gelingt dem 26-Jährigen der Sprung in die Premier League. Laut Transferinsider Fabrizio Romano wechselt er von seinem belgischen Klub Union St.-Gilloise zu Ipswich Town.

Pokalsieger in Belgien

Demnach fallen zehn Millionen Euro Ablöse an, weiters könnten drei Millionen Euro an Boni hinzukommen. Ex-Klub Brighton & Hove Albion profitiere mit einer Weiterverkaufsbeteiligung von 40 Prozent.

Nach seiner Sturm-Leihe wechselte Scherpen 2025 für zwei Millionen Euro von den "Seagulls" nach Belgien, dort etablierte er sich schnell als Nummer eins. Nach den Titeln in Graz wurde er in Belgien Pokalsieger.