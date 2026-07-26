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Fix! Gazibegovic verlässt Köln erneut per Leihe

Der gebürtige Salzburger wird nach seiner Leihe an Sturm Graz auch in der kommenden Spielzeit nicht in Deutschland auflaufen, sondern in Polen Einsatzminuten sammeln.

Fix! Gazibegovic verlässt Köln erneut per Leihe Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Jusuf Gazibegovic wird nächste Saison nicht für den 1. FC Köln aufblaufen!

Der bosnische Nationalspieler wird für die kommende Spielzeit zum polnischen Erstligisten Widzew Lodz verliehen.

"Wir haben Gazi frühzeitig und transparent darüber informiert, dass er in unseren sportlichen Planungen für die kommende Saison keine Rolle spielen wird. Uns war wichtig, ihm diese Klarheit möglichst früh zu geben, damit er zusammen mit seinem Berater die bestmögliche Lösung für seine Zukunft erarbeiten kann", wird Geschäftsführer Thomas Kessler vom Verein zitiert.

"Hätte gerne eine Chance bekommen"

Auch der Spieler selbst meldet sich zu Wort: "Klar hätte ich beim FC gerne eine Chance bekommen, mich noch einmal zu zeigen. Leider haben sich die Verantwortlichen anders entschieden. Jetzt bin ich froh, mit Widzew Lodz einen Verein gefunden zu haben, bei dem ich die Chance bekomme, mich von Saisonbeginn an zu zeigen mit dem klaren Ziel, wieder Stammspieler zu werden."

Gazibegovic wechselte 2025 von Graz nach Köln, wo er zu elf Einsätzen in der zweiten deutschen Bundesliga kam und den Wiederaufstieg mit dem Team schaffte.

Zuletzt stand der 26-jährige Rechtsverteidiger nach einer Leihe ab der Rückrunde erneut für Sturm Graz am Feld, dort lief er elf Mal in der Bundesliga auf.

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