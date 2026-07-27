WAC statt Austria! ÖFB-Stürmer-Hoffnung hat sich entschieden

Nach einem starken Frühjahr für den FC Liefering galt Phillip Verhounig lange als Abgangskandidat.

Der Kapitän des Zweitligisten und aktueller ÖFB-U21-Teamspieler hatte nur mehr ein Jahr Vertrag.

Laut "Sky"-Transferinsider Eric Niederseer geht es jetzt zum WAC in die ADMIRAL Bundesliga. Die Wolfsberger hätten dabei die Wiener Austria und den Schweizer Meister FC Thun ausgestochen.

Der FC Red Bull Salzburg - Kooperationsverein des FC Liefering - besitze weiters eine Rückkaufoption.

Liefering-Coach Danny Galm wünschte seinem nunmehrigen Ex-Spieler gegenüber LAOLA1 noch letzte Woche einen "Top-Verein" >>>