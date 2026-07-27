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Liga-Zwa-Traumtorschütze unterschreibt in Kambodscha

Nach seinem Traumtor in der abgelaufenen Saison für Austria Salzburg wechselt der Tscheche nach Kambodscha.

Liga-Zwa-Traumtorschütze unterschreibt in Kambodscha Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Daniel Bares (27) hinterließ in der abgelaufenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga seine Spuren. Der Tscheche lieferte in 24 Spielen für Austria Salzburg sieben Treffer und drei Assists.

Ein Tor wird den Fans davon in besonderer Erinnerung bleiben. Sein Treffer im Derby gegen den FC Liefering von der Mittellinie ließ nicht nur die Herzen der Austria-Fans höher schlagen. Die LAOLA1-Community krönte seinen Distanzschuss zum Tor der Saison der ADMIRAL 2. Liga >>>

Mittlerweile hat der Tscheche einen neuen Klub gefunden. Bares läuft in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse Kambodschas für Phnom Penh Crown auf. Der Klub wurde in der abgelaufenen Saison Zweiter.

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