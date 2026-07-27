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Marco Rose lotst alten Weggefährten auf die Insel

Der ehemalige Mitarbeiter von RB Leipzig arbeitete zu Beginn seiner Karriere unter dem Ex-Rapid-Coach Robert Klauß.

Marco Rose lotst alten Weggefährten auf die Insel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ex-Salzburg-Coach Marco Rose ist seit Kurzem Cheftrainer in der Premier League bei AFC Bournemouth.

Nicht mehr zählen kann er dabei auf seinen langjährigen Co-Trainer Alexander Zickler - die Salzburg-Legende arbeitet jetzt unter Thomas Letsch in Saudi-Arabien >>>

In seinem Trainerteam begrüßt er aber einen alten Weggefährten von RB Leipzig. Ex-Chefanalytiker Fabian Friedrich wird Technical Coach bei Roses neuem Klub.

Friedrich arbeitete bis 2025 jahrelang in verschiedensten Funktionen bei Rasenballsport. Eine Zeit lang war er laut "Transfermarkt" auch Videoanalyst von Ex-Rapid-Coach Robert Klauß im Nachwuchs der "Roten Bullen".

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