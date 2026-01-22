Unterschreibt ein ÖFB-Star bei Celtic Glasgow?

Xaver Schlager könnte ab Sommer für einen neuen Klub auflaufen. Wie die "Leipziger Volkszeitung" kürzlich berichtet, soll der Österreicher seinen auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig nicht mehr verlängern wollen >>>

Die italienischen Topklubs Juventus Turin und AS Roma gelten als mögliche Abnehmer. Jetzt dürfte es aber auch Interesse aus Schottland geben. Wie unter anderem die "4-4-2" berichtet, stehe Schlager auf der Liste von Celtic Glasgow.

Transfer schon im Winter?

Dabei sei sogar ein Wintertransfer denkbar. Leipzig verlange demnach rund vier bis fünf Millionen Euro für den Mittelfeld-Mann. Ob Schlager diesen Schritt noch vor der WM in Erwägung zieht, ist aber unklar.

Der 28-Jährige wechselte 2022 für zwölf Millionen Euro aus Wolfsburg nach Leipzig. In der jüngsten Vergangenheit war Schlager allerdings vom Verletzungspech verfolgt. Sein Stellenwert bei RB ist aber hoch, immerhin ist er dort Vizekapitän.