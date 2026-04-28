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RBS-Deal platzte: Wolfsburg kämpft mit Integration von Japaner

Der Deal mit dem FC Red Bull Salzburg fiel im Sommer ins Wasser, im Winter ging es nach Wolfsburg. Dort findet er sich noch nicht ganz zurecht.

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Der VfL Wolfsburg mit ÖFB-Nationalspieler Patrick Wimmer kämpft aktuell um den Ligaverbleib. Die Tabelle der Deutschen Bundesliga >>>

Winterneuzugang Kento Shiogai (21) sorgt derweil in der Autostadt nach wie vor für Integrationsprobleme. Der Japaner kam im Winter von NEC Nijmegen, spricht kein Deutsch und kaum Englisch.

"Die Integration ist noch nicht ganz abgeschlossen bei ihm, in der Mannschaft bewegt er sich immer noch am Rand. Ich würde mir wünschen, dass wir ihn noch mehr mit in die Mitte nehmen. Das sind aber Prozesse, die eine Mannschaft machen muss", wird Cheftrainer Dieter Hecking vom "kicker" zitiert.

Salzburg-Deal platzte

Shiogai kam in der Autostadt zuletzt nur als Joker zum Zug, musste auch das ein oder andere Mal 90 Minuten auf der Bank verbringen. An der Arbeitseinstellung des Japaners liege es nicht.

"Kento ist sehr engagiert. Er arbeitet gut, und ich kann mir vorstellen, dass er in den letzten drei Spielen seine Chance bekommt. Er fällt nicht ab, im Gegenteil: Er gibt immer Vollgas", so Hecking.

Beinahe wäre Shiogai in der ADMIRAL Bundesliga aufgelaufen.

Wie NEC Nijmegen im Sommer offenbarte, platzte ein Deal mit den Salzburgern nach dem Medizincheck.

"Der Transfer ist aus Gründen gescheitert, die ich nicht verstehe", meinte Shiogai damals selbst zu "Soccer Digest Web" (HIER nachlesen >>>).

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