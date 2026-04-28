Wohin zieht es Xaver Schlager?

Dass der ÖFB-Star ab Sommer ein neues Kapitel aufschlägt, steht bereits seit Längerem fest. Der 28-jährige Linzer entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung beim deutschen Bundesligisten.

Wie die "Bild" nun berichtet, zeichnet sich ein möglicher neuer Arbeitgeber für den 50-fachen Nationalspieler ab. Dabei könnte auch ein ehemaliger Trainer des Mittelfeldspielers seine Finger im Spiel haben.

Demnach könnte Schlager dem Deutschen Marco Rose in die Premier League folgen.

Meiste Karriere-Spiele unter Rose

Erst vergangene Woche unterschrieb der ehemalige Salzburg-, Gladbach-, BVB- und Leipzig-Cheftrainer beim englischen Erstligisten AFC Bournemouth.

Im Süden Englands übernimmt Rose ab der Saison 2026/27 den Posten von Erfolgstrainer Andoni Iraola, der den Klub aus freien Stücken verlassen wird.

Schlager und Rose kennen sich bereits aus der Nachwuchsabteilung Red Bull Salzburgs. Unter keinem anderen Trainer hat der variabel einsetzbare Zentrumspieler so viele Pflichtspiele absolviert (168).

Bournemouth hat als aktueller Tabellensiebter gute Chancen auf einen Startplatz für das internationale Geschäft nächstes Jahr.