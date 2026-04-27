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Dicke Ablöse! Schicker und Ilzer angeln sich Talent

Die TSG Hoffenheim zahlt einem Bericht zufolge über zehn Millionen Euro Ablöse für ein Mittelfeld-Talent.

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Die TSG Hoffenheim dürfte ein Top-Talent an Land ziehen!

Wie "Sky" berichtet, angeln sich Andreas Schicker und Christian Ilzer den talentierten Cajetan Lenz von Zweitligist VfL Bochum.

Demnach dürfte eine Einigung zwischen den beiden Klubs erfolgt sein, der 19-Jährige soll im Sommer zur TSG stoßen. Mehr als zehn Millionen Euro Ablöse dürften die Kraichgauer nach Bochum überweisen, zu denen noch einmal gut eineinhalb Millionen Euro Boni dazukommen sollen.

Bei Hoffenheim soll der Mittelfeldspieler bis 2031 unterschreiben, noch ist das Arbeitspapier aber nicht unterzeichnet, heißt es.

Lenz stammt aus der Bochumer Jugend und stieg im Sommer zu den Profis auf, wo er 29 von 31 möglichen Spielen in der 2. Deutschen Bundesliga absolvierte.

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