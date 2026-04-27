"Extrem erleichtert" - Emotionale Wöber-Rückkehr nach Leidenszeit

254 Tage musste Maximilian Wöber auf sein zweites Pflichtspiel beim SV Werder Bremen warten.

Gegen den VfB Stuttgart war es in der 31. Runde dann endlich so weit. In der 65. Minute gab Wöber sein Bundesliga-Debüt für die Werderaner - ein Dreivierteljahr nach seinem ersten Einsatz für den Klub.

"Ich bin extrem erleichtert, dass ich es in dieser Saison noch geschafft habe", meinte der ÖFB-Verteidiger nach dem Spiel. Nach überstandener Oberschenkelverletzung und anschließenden Muskelproblemen sei Wöber nun froh, "dass die Leidenszeit vorbei ist und ich hoffentlich nächste Woche mit den Fans im Weserstadion einen Sieg feiern kann".

Fallrückzieher-Versuch im ersten Match

Bei seiner Rückkehr zeigte der 28-Jährige eine durchwegs starke Leistung, vor allem defensiv. Für ein Highlight sorgte er aber auch am anderen Ende des Feldes: In der Schlussphase versuchte Wöber eine Schmid-Flanke per Fallrückzieher zu übernehmen, traf den Ball aber nicht richtig.

"Ich dachte nur: Was macht Maxi jetzt da vorne? Er hätte sich da in die Geschichtsbücher eintragen können, wenn er den macht", so Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz.

Werder-Sportchef wünscht sich WM-Teilnahme

Die Marschroute für Wöbers kommende Wochen sei laut Fritz klar: "Ich wünsche ihm, dass er noch fitter wird und besser reinkommt, damit er die Weltmeisterschaft spielen kann. Er hat es sehr gut gemacht, und es ist schön, dass er wieder da ist."

Nach dem Comeback-Wochenende konnte Wöber beim Training am Montagmorgen aber noch nicht mitwirken, wie die "Deichstube" berichtet. "Wir müssen ihn steuern, das war schon sehr viel Wucht und Intensität in Stuttgart", erklärte Chefcoach Daniel Thioune.