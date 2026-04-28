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Holt Schicker ein Werder-Ass zur TSG Hoffenheim?

Im kommenden Transfer-Sommer dürfte in Hoffenheim reger Betrieb herrschen. Der Kollege eines Austro-Quartetts dürfte ins Visier geraten sein.

Holt Schicker ein Werder-Ass zur TSG Hoffenheim? Foto: © GETTY
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Die TSG 1899 Hoffenheim steckt bereits in den Kadervorbereitungen für die Saison 2026/27.

Das Überraschungsteam der laufenden Bundesliga-Saison steuert nach 31 Runden geradewegs auf die Teilnahme am europäischen Geschäft zu.

Aktuell liegt das Team von Austro-Cheftrainer Christian Ilzer und ÖFB-Legionär Alexander Prass auf Tabellenrang vier. Klar ist, dass der steirische Sportdirektor Andreas Schicker bereits fleißig an der Mannschaft für die kommende Spielzeit bastelt.

Nun gibt es Gerüchte um einen Kollegen von Romano Schmid, Marco Friedl, Maximilian Wöber und Marco Grüll.

"Goalgetter" als Prömel-Ersatz?

Wie die "Bild" berichtet, steht Jens Stage vom SV Werder Bremen auf dem Einkaufszettel der Kraichgauer. Der Däne (29) zähle zum "engeren Kreis der Favoriten" auf die Nachfolge von Routinier Grischa Prömel.

Der ehemalige DFB-Teamspieler soll im Sommer zum VfB Stuttgart wechseln. Stage spielt seit 2022 bei der "Sphinx des Nordens".

In der laufenden Saison gehört der zentrale Mittelfeldspieler zu den absoluten Leistungsträgern des aktuellen Tabellen-15. Mit zehn Toren und zwei Assists in 26 Bundesliga-Partien weist der zweifache Nationalspieler eine bärenstarke Scorerstatistik auf.

Sein Vertrag an der Weser läuft noch bis 2028 - Werder würde für die Dienste Stages wohl eine satte Ablösesumme verlangen.

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