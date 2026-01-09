Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker

Xaver Schlager weckt erneut Interesse aus der italienischen Serie A.

Nachdem vor ein paar Wochen bereits Gerüchte rund um einen Wechsel zu Juventus Turin aufgetaucht sind, soll sich nun auch die AS Roma intensiv mit einer Verpflichtung des Österreichers auseinandersetzen.

Wie die Seite "romapress" unter Berufung der "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der gebürtige Linzer einer von drei Mittelfeldspielern sein, die im Fokus der "Giallorossi" sind.

Die anderen beiden sind der Schweizer Remo Freuler, mit dem Roma-Coach Gian Piero Gasperini berits bei Atalanta zusammenarbeitete, von Bologna und der Däne Morten Frendrup von Genua.

Vertrag läuft im Sommer aus

Schlager hatte auch in dieser Saison immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Insgesamt elf Spiele bestritt er im Herbst für RB Leipzig, dabei stand er siebenmal in der Startelf und erzielte zwei Tore.

Der Vertrag des 28-Jährigen bei den Sachsen läuft im Sommer aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung sollen bereits geführt worden sein. Einen Abgang im Winter schloss Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer unlängst aus.