NEWS

Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker

Nach Juventus zeigt auch die Roma Interesse am Mittelfeldspieler.

Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Xaver Schlager weckt erneut Interesse aus der italienischen Serie A.

Nachdem vor ein paar Wochen bereits Gerüchte rund um einen Wechsel zu Juventus Turin aufgetaucht sind, soll sich nun auch die AS Roma intensiv mit einer Verpflichtung des Österreichers auseinandersetzen.

Wie die Seite "romapress" unter Berufung der "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der gebürtige Linzer einer von drei Mittelfeldspielern sein, die im Fokus der "Giallorossi" sind.

Die anderen beiden sind der Schweizer Remo Freuler, mit dem Roma-Coach Gian Piero Gasperini berits bei Atalanta zusammenarbeitete, von Bologna und der Däne Morten Frendrup von Genua.

Vertrag läuft im Sommer aus

Schlager hatte auch in dieser Saison immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Insgesamt elf Spiele bestritt er im Herbst für RB Leipzig, dabei stand er siebenmal in der Startelf und erzielte zwei Tore.

Der Vertrag des 28-Jährigen bei den Sachsen läuft im Sommer aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung sollen bereits geführt worden sein. Einen Abgang im Winter schloss Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer unlängst aus.

Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

Slideshow starten

51 Bilder

Mehr zum Thema

Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Serie A
55
Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A

Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A

Serie A
82
Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

International
48
Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

International
Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

International
Fix! Manchester City präsentiert neuen Offensiv-Star

Fix! Manchester City präsentiert neuen Offensiv-Star

Premier League
2
Rekordtransfer: Fenerbahce holt französischen Nationalspieler

Rekordtransfer: Fenerbahce holt französischen Nationalspieler

International
2
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) RB Leipzig Juventus Turin Xaver Schlager Marcel Schäfer Gian Piero Gasperini AS Roma Transfermarkt Gerüchteküche