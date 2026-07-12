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Transfer vor Verkündung: BVB stellt Adeyemi frei

Der ehemalige Salzburger steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Das bestätigt jetzt auch sein aktueller Arbeitgeber.

Transfer vor Verkündung: BVB stellt Adeyemi frei Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona ist auf der Zielgeraden!

Wie sein Noch-Arbeitgeber Borussia Dortmund am Sonntag im Rahmen des Saisonauftakts verkündet, ist der Offensivspieler für Vertragsgespräche offiziell freigestellt.

Hohe Weiterverkaufsbeteiligung

Laut übereinstimmenden Medienberichten sind sich mittlerweile alle Parteien über einen Transfer einig. So kassiert der BVB wohl rund 22 Millionen Euro an Ablöse, mögliche Boni in Höhe von sieben bis neun Millionen Euro können noch dazukommen.

Zudem sicherte sich der deutsche Bundesligist eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent.

Kostete einst 30 Millionen Euro

Adeyemi selbst soll in Barcelona einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Der 24-jährige Angreifer kam im Sommer 2022 vom FC Red Bull Salzburg nach Deutschland. Die "Schwarz-Gelben" zahlten einst 30 Millionen Euro an die "Bullen".

Für Dortmund machte der ehemalige deutsche Nationalspieler 146 Spiele, erzielte dabei 36 Tore und lieferte 25 Assists.

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