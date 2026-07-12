-
Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz
-
Kühbauer nach Deutschland? Matthäus schwärmtStammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
Ranking: Die TOP5 besten Bayern-LegionäreEuropacöp
-
Ranking: Die 20 größten Stadien der Top5-LigenEuropacöp
-
Patrick Wimmer: Goodbye Wolfsburg?Ansakonferenz
-
Adios Madrid: Wo landet David Alaba?Ansakonferenz
-
Wurmbrand zu Hoffenheim? Ansakonferenz SpezialAnsakonferenz
-
Europacöp Spezial - Michael Gregoritsch AnsapanierEuropacöp
-
Christoph Baumgartner 2025: Ein Jahr mit zwei Gesichtern?Ansakonferenz
Transfer vor Verkündung: BVB stellt Adeyemi frei
Der ehemalige Salzburger steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Das bestätigt jetzt auch sein aktueller Arbeitgeber.
Der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona ist auf der Zielgeraden!
Wie sein Noch-Arbeitgeber Borussia Dortmund am Sonntag im Rahmen des Saisonauftakts verkündet, ist der Offensivspieler für Vertragsgespräche offiziell freigestellt.
Hohe Weiterverkaufsbeteiligung
Laut übereinstimmenden Medienberichten sind sich mittlerweile alle Parteien über einen Transfer einig. So kassiert der BVB wohl rund 22 Millionen Euro an Ablöse, mögliche Boni in Höhe von sieben bis neun Millionen Euro können noch dazukommen.
Zudem sicherte sich der deutsche Bundesligist eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent.
Kostete einst 30 Millionen Euro
Adeyemi selbst soll in Barcelona einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Der 24-jährige Angreifer kam im Sommer 2022 vom FC Red Bull Salzburg nach Deutschland. Die "Schwarz-Gelben" zahlten einst 30 Millionen Euro an die "Bullen".
Für Dortmund machte der ehemalige deutsche Nationalspieler 146 Spiele, erzielte dabei 36 Tore und lieferte 25 Assists.