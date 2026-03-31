Nico Schlotterbeck dementiert Einigung mit dem BVB

Hat "Sky" etwas zu voreilig über Nico Schlotterbeck und seine anstehende Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund berichtet?

Noch vor Deutschlands 2:1-Testspielsieg gegen Ghana am Montag hieß es, dass der Innenverteidiger nach der Länderspielpause ein neues Arbeitspapier bis 2031 unterschreiben und beim BVB zum Top-Verdiener aufsteigen werde (alle Infos >>>).

Doch nach dem DFB-Testspiel in Stuttgart ruderte Schlotterbeck zurück. "Ich muss das (die Berichte, Anm.) klar dementieren, so weit sind wir noch nicht." Er zeigte sich "sehr verwundert" über die Berichterstattung.

"Keine einfache Situation für mich"

Der 26-Jährige, der gegen Ghana durchspielte, sprach das Aus von Sportdirektor Sebastian Kehl an. "Ich habe lange mit Sebastian verhandelt, er ist jetzt nicht mehr da. Ich hätte wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert", so Schlotterbeck.

Der DFB-Verteidiger wolle die Gespräche nun mit Neo-BVB-Sportdirektor Ole Book und Geschäftsführer Sport Lars Ricken führen. "Es ist aber nicht so weit, dass wir kurz vor der Verlängerung sind."

Schlotterbeck: "Das ist jetzt blöd für die BVB-Fans, aber es ist auch keine einfache Situation für mich, weil Sebastian im letzten Moment gegangen ist." Der Vertrag des Abwehrspielers läuft 2027 aus.