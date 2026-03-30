Später Undav-Treffer sichert Deutschland Testsieg über Ghana

Nach dem Sieg gegen die Schweiz vergangene Woche (4:3) gewinnt die DFB-Elf auch den Test gegen Ghana.

Lokalmatador Undav trifft in Stuttgart spät zum 2:1 und lässt die Heimfans doch noch jubeln. Es ist die zweite Niederlage in Serie für Ghana, das letzten Freitag gegen Österreich mit 1:5 verloren hatte.

Die Nagelsmann-Elf startet mit viel Elan in die Partie. Nach einem Havertz-Zuspiel setzt Woltemade den Ball knapp links am Tor vorbei (4.). Ein Wirtz-Freistoß landet an der rechten Außenstange (6.).

Ghana verteidigt couragiert, teils aber auch unorthodox. Torhüter Asare fliegt am Ball vorbei, kann sich allerdings noch in den Tah-Schuss werfen und ein Gegentor verhindern (31.).

Zwei Minuten später muss Asare hinter sich greifen, doch der Wirtz-Treffer wird wegen einer Abseitsstellung in der Entstehung aberkannt (33.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff geht Deutschland in Führung. Der Schiedsrichter zeigt nach einem Handspiel von Wolfsburg-Verteidiger Adjetey, der schon gegen Österreich einen Strafstoß verursacht hatte, auf den Punkt.

Havertz trifft souverän zum 1:0 (45.+3).

Joker Fatawu gleicht aus, DFB-Elf schlägt spät zu

Zur zweiten Hälfte kommt der in Stuttgart viel umjubelte VfB-Stürmer Undav ins Spiel, auch Bayerns Karl ist neu.

Zunächst sorgt Ghana jedoch für Torgefahr. Manchester Citys Semenyo bringt den Ball nach einem Umschaltmoment gefährlich vors Tor, Schlotterbeck klärt im letzten Moment (52.). Auf der Gegenseite setzt Woltemade einen Kopfball an die Querlatte (53.).

Dann beweist Ghanas Teamchef Addo ein gutes Händchen. Er bringt Leicester-Angreifer Fatawu aufs Feld (66.), wenige Minuten nach seiner Einwechslung trifft der 22-Jährige zum 1:1-Ausgleich (70.). Großen Anteil am Ausgleich hat Vorlagengeber Köhn, der sich auf der Außenbahn gegen Vagnoman durchsetzt.

Deutschland tut sich in der zweiten Hälfte insgesamt schwerer gegen Ghana, in der Schlussphase drückt das DFB-Team aber auf den Siegtreffer. Karl setzt den Ball zunächst noch vorbei (85.), ehe Undav die Kugel über die Linie bugsiert und den 2:1-Sieg klarmacht (88.).