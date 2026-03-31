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ÖFB-Gegner Ghana trennt sich von Cheftrainer

Die beiden Testspielniederlagen gegen Österreich und Deutschland waren wohl zu viel. Ghana trennt sich von seinem Chefcoach.

ÖFB-Gegner Ghana trennt sich von Cheftrainer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Otto Addo ist nicht mehr Trainer von Ghana. Das gab der Verband wenige Stunden nach der 1:2-Niederlage im Testspiel in Stuttgart gegen Deutschland bekannt.

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Bereits am Freitag kassierten die "Black Stars" im Wiener Ernst-Happel-Stadion eine empfindliche 1:5-Pleite gegen das ÖFB-Team. Addo selbst war seit März 2024 Cheftrainer von Ghana, betreute das Land in 22 Spielen.

"Der Verband dankt Otto Addo herzlich für seine Verdienste um die Mannschaft und wünscht ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute", heißt es in der Aussendung.

Ghana befindet sich damit wenige Monate vor der WM auf Trainersuche. In den USA, Kanada und Mexiko trifft das Land in einer schweren Gruppe auf England, Kroatien und Panama.

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