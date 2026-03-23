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Kehl-Nachfolger: BVB erzielt Einigung mit Top-Kandidat

Wenige Stunden nach der Entlassung von Sebastian Kehl gibt es bereits einen Durchbruch. Der neue Mann soll aus der zweiten Liga kommen.

Kehl-Nachfolger: BVB erzielt Einigung mit Top-Kandidat Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Nils-Ole Book wird wohl der neue Sportdirektor bei Borussia Dortmund!

Das berichtet "Sky" am Montagmittag. Der Sportvorstand des deutschen Zweitligisten SV Elversberg wurde bereits kurz nach der Entlassung von Sebastian Kehl als Kandidat auf dessen Nachfolge genannt (Alle Infos >>>).

Wenige Stunden später gibt es laut dem Bericht bereits eine Einigung zwischen den "Schwarz-Gelben" und dem 40-jährigen Deutschen.

Unterschriften sollen noch fehlen

Die "Bild" berichtet zudem von einer Einigung zwischen den beiden Vereinen. Demzufolge steht eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich im Raum. Lediglich die Unterschriften sollen noch fehlen.

Book hat sich in den letzten Jahren in Elversberg eine herausragenden Ruf erarbeitet und den Dorfklub von der Regionalliga bis in die zweite Liga geführt. Dort steht der Klub aktuell auf Rang zwei und ist voll im Rennen um den Aufstieg.

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