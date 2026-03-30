Bericht: Nico Schlotterbeck steigt beim BVB zum Top-Verdiener auf

Nico Schlotterbeck wird bei Borussia Dortmund seinen bis 2027 Vertrag vorzeitig verlängern. Das berichtet "Sky Sport" am Montag.

Die Unterschrift sei nach der Länderspielpause geplant. Das neue Arbeitspapier des Innenverteidigers soll bis 2031 gültig sein und eine Ausstiegsklausel ab 2027 beinhalten.

Für den Deal gehen die Dortmunder fast über die finanzielle Schmerzgrenze hinaus, wie es "Sky" formuliert. Der 26-Jährige soll mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Euro brutto zum absoluten Top-Verdiener aufsteigen.

"Der Klub (Borussia Dortmund, Anm.) war immer in Epochen erfolgreich. Wenn so eine Epoche anstehen könnte, braucht man gute Spieler. Und er gehört dazu", sagt BVB-Berater Matthias Sammer am "Sky"-Mikrofon über DFB-Verteidiger Schlotterbeck.

Bleibt auch Anton?

Auch Waldemar Anton ist eine wichtige Stütze in der Borussia-Abwehr. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft noch bis 2028.

Die Dortmunder sollen mit dem 29-Jährigen bald konkrete Zukunftsgespräche führen wollen. Bei einer Verlängerung dürfte ein Gehaltsplus winken. Aktuell soll der Ex-Stuttgarter fünf bis sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Allerdings sind laut "Sky" auch Top-Klubs wie Atletico Madrid, Manchester United oder Aston Villa an Antons Diensten interessiert. Die Spanier dürften schon vor dessen Wechsel nach Dortmund angeklopft haben.

"Ob es Gerüchte gibt oder nicht, bekomme ich gar nicht mit. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Egal, ob es um mich oder andere geht. Im Fußball wird immer viel spekuliert", sagte Anton jüngst den "Ruhr Nachrichten".