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Fix! ÖFB-Talent wechselt zu den Bayern

Der deutsche Rekordmeister verpflichtet ein Salzburg-Talent. Für den Mittelfeldspieler folgt der große Sprung in seiner Karriere.

Fix! ÖFB-Talent wechselt zu den Bayern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Matteo Maric wechselt zum FC Bayern München!

Der 16-Jährige stand bereits seit einiger Zeit im Fokus des deutschen Rekordmeisters. Nun ist der Wechsel vollbracht.

Maric wechselt von der Akademie der Salzburger an den Campus der Münchner und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Ein großes Talent mit Offensivqualitäten

Der gebürtige Linzer entschloss sich 2024 für einen Wechsel vom FC Blau-Weiß Linz in die Akademie der "Bullen".

Dort überzeugte er im offensiven Mittelfeld und kam in der laufenden Saison schon zu ersten Einsätzen in der U18-Jugendliga.

Nun gelingt dem Youngster der große Schritt zu den Bayern.

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