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Großes Gerücht! Wechselt ein Premier-League-Star zu den Bayern?

Der Offensiv-Star scheint in London offenbar unzufrieden zu sein. Für die Bayern wäre es der nächste große Transfer aus der Premier League.

Großes Gerücht! Wechselt ein Premier-League-Star zu den Bayern? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Cole Palmer etablierte sich in den letzten Saisonen zu einem Leistungsträger beim FC Chelsea.

Doch der 23-Jährige dürfte bei den "Blues" nun unzufrieden zu sein. Palmer beklagt offenbar die taktischen Umstellungen von Chelsea-Coach Liam Rosenior. Der Brite folgte an der Stamford Bridge zu Jahresbeginn nach der Entlassung von Enzo Maresca.

Rekordtransfer bei den Bayern?

Für eine Verpflichtung müssten die Bayern aber wohl Tief in die Tasche greifen. Der Marktwert von Cole Palmer wird nämlich zwischen 110 und 150 Millionen Euro geschätzt.

Es wäre mit Sicherheit ein neuer Rekordtransfer für die Bayern. Denn der bisherige Rekord liegt bei 100 Millionen für die Verpflichtung von Harry Kane im Sommer 2023.

Palmer unterschrieb bei den "Blues" im Sommer 2024 einen Vertrag bis 2033. In der laufenden Saison erzielte er neun Treffer in 20 Saisonspielen.

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