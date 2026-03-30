Keine Vertragsverlängerung: Routinier verlässt die Bayern

Raphael Guerreiro und der FC Bayern München gehen im Sommer getrennte Wege.

Der Klub und der Portugiese hätten sich gemeinsam darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Das geben die Münchner am Montag in einer Aussendung bekannt.

Guerreiro wechselte im Sommer 2023 von Borussia Dortmund zu den Bayern und stand für den deutschen Rekordmeister in 89 Pflichtspielen auf dem Feld. In der laufenden Saison kommt der 32-jährige Allrounder wettbewerbsübergreifend auf lediglich 908 Einsatzminuten.

Zwei Titel mit den Bayern

"Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf ihn war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine. Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen", sagt Sportvorstand Max Eberl.

Guerreiro wurde mit den Bayern je einmal Meister und Superpokalsieger. Für Portugals Nationalteam absolvierte er bislang 65 Partien.

Der italienische Journalist Mirko Di Natale berichtete kürzlich, dass Klubs aus der Ligue 1, der deutschen Bundesliga und der Serie A Interesse an einer Verpflichtung des Routiniers zeigen.