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Bericht: ÖFB-Verteidiger Svoboda zieht Interesse auf sich

Der 27-Jährige spielt bei Venezia FC, wo er kürzlich bis 2029 verlängerte, eine starke Saison.

Bericht: ÖFB-Verteidiger Svoboda zieht Interesse auf sich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am vergangenen Freitag lief Michael Svoboda erstmals seit seinem Team-Debüt im Oktober 2024 wieder im ÖFB-Dress auf.

Beim 5:1-Testerfolg gegen Ghana kam der Verteidiger auf rund eine halbe Stunde Einsatzzeit. Der 27-Jährige belohnte sich mit der ÖFB-Einberufung für eine bislang starke Saison.

Beim italienischen Zweitligisten Venezia FC ist der gebürtige Wiener in der Abwehrreihe als Kapitän gesetzt und steht mit seiner Mannschaft an der Tabellenspitze.

Svoboda "offen für Veränderungen"

Der Innenverteidiger hat in den letzten Monaten positiv auf sich aufmerksam gemacht und wohl auch in Top-Ligen Interesse geweckt.

Wie der Journalist Rudy Galetti auf X schreibt, zeigen Klubs aus der Serie A und der deutschen Bundesliga starkes Interesse an Svoboda. Konkrete Klubs nennt Galetti nicht.

Der ehemalige Rapid-Jugendspieler hat seinen Vertrag in Venedig erst im Februar bis 2029 verlängert. Aktuell ist der Aufstieg in die Serie A das große Ziel, wie Svoboda Mitte März in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" sagte. Er hielt jedoch auch fest, dass er grundsätzlich offen für Veränderungen sei.

Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

Patrick Wimmer
Romano Schmid

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