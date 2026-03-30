Salah zu den Bayern? Das sagt Eberl

Mohamed Salah wird den FC Liverpool im Sommer nach neun Jahren verlassen. Der 33-Jährige verkündete seinen LFC-Abschied vor wenigen Tagen in den sozialen Medien.

Rasch tauchten Gerüchte über den neuen Klub des Ägypters auf. Die "Gazzetta dello Sport" brachte Salahs Ex-Verein AS Roma ins Gespräch. Auch Saudi-Arabien oder die US-amerikanische MLS wurden als potenzielle Ziele genannt (alle Infos >>>).

Dementi aus München

Kürzlich ließ Ibrahim Hassan, Teammanager bei der ägyptischen Nationalmannschaft, mit einer Aussage aufhorchen. "Ich habe von Angeboten von Paris St. Germain, Bayern München und Vereinen aus der italienischen Liga gehört", sprach Hassan bei "ON Sport" über Salahs Zukunft.

Doch Bayerns Sportvorstand Max Eberl dementierte am Montag gegenüber dem arabischen Medium "winwinallsports": "Nein, Mohamed Salah hat kein Angebot von Bayern München erhalten."

Ägyptens Teammanager Hassan wäre es jedenfalls am liebsten, wenn Salah in Europa bleibt. Bei einem Wechsel in die MLS würde der 435-fache LFC-Spieler aus dem Rampenlicht verschwinden.

"Wenn er keine Angebote aus Europa erhält, wäre ein Wechsel in die saudische Liga eine gute Option, vor allem angesichts großer Namen wie Cristiano [Ronaldo]", sagte Hassan.