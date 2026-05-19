Rapid-Stammkraft will verlängern, aber Klub zögert

Der SK Rapid muss nach Platz fünf in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga erneut ins ligainterne Europacup-Playoff. Rapid stellt sich vor dem Playoff die "Charakterfrage" >>>

Eine schwierige Saison hatte auch Tormann Niklas Hedl, zwischenzeitlich musste er sogar auf der Bank Platz nehmen, schwankte in seinen Leistungen.

Zuletzt präsentierte er sich in Graz wieder von seiner besten Seite, hatte an der 0:2-Pleite keinen Anteil.

Hedl will verlängern

Der Vertrag des Schlussmanns läuft nur mehr ein Jahr. Bei Rapid hat aber noch niemand mit ihm geredet.

"Niki würde seinen Vertrag gerne verlängern. Wir glauben, dass es dem Verein guttun würde, wenn Rapidler mit Identifikation auch künftig eine Rolle spielen", erklärt Berater Max Hagmayr dem "Kurier".

Es bleibt die Frage, ob die Verantwortlichen eine neue Nummer eins verpflichten wollen. WAC-Goalie Nikolas Polster wird dem Bericht zufolge nicht in den 14. Wiener Gemeindebezirk zurückkehren. Für den Wiener gibt es zahlreiche Interessenten >>>