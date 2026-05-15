Wie geht es weiter mit Stefan Posch?

Seit Winter läuft ÖFB-Teamspieler als Como-Leihgabe für Mainz 05 auf. Das Arbeitsverhältnis mit den 05ern endet mit Saisonende, dann ist Como am Zug.

Die Zukunft ist, wie Transferinsider Florian Plettenberg in der "Sky"-Sendung "Transfer Update" verkündet, völlig unklar.

Bleibt Posch bei Como?

Mainz will den Steirer zwar verpflichten, hat aber keine Kaufoption. Die Mainzer sprechen demnach mit dem Management von Stefan Posch. Der Österreicher soll aber bei Como einen gut dotierten Vertrag bis 2029 besitzen. Die Italiener spielen kommende Saison erstmals international.

"Sie können sich auch vorstellen ihn zu halten. Vielleicht ist es aber auch nur ein Gepokere, um ihn teuer zu verkaufen", meint Plettenberg.

Es soll auch Interesse aus anderen Ländern geben. Es bleibt abzuwarten, welches Trikot der Verteidiger kommende Saison trägt.