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Ex-Klub denkt an Kühbauer - Geht es in die Deutsche Bundesliga?

Der Doubletrainer soll laut Medienberichten ein Kandidat für einen Posten in Deutschland sein.

Ex-Klub denkt an Kühbauer - Geht es in die Deutsche Bundesliga? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Didi Kühbauer hat sich einen Namen über die Grenzen Österreichs hinaus gemacht.

Der Burgenländer übernahm den LASK im Tabellenkeller und führte die Linzer zum Double.

Dass der Coach durchaus Interesse an einem Wechsel ins Ausland hat, daraus machte er nie ein Geheimnis. Diese Option könnte sich nun bieten.

Kühbauer spielte für Wolfsburg

Laut "Bild" steht Kühbauer auf der Wunschliste des VfL Wolfsburg. Der Klub steht aktuell in der Relegation der Deutschen Bundesliga, könnte nach einem Sieg über Paderborn weiter erstklassig unterwegs sein.

Aktuell interimistisch trainiert wird die Mannschaft mit dem ÖFB-Duo Pavao Pervan und Patrick Wimmer von Dieter Hecking, dieser wird danach Geschäftsführer.

Kühbauer hat Vergangenheit in Wolfsburg, zwischen 2000 und 2002 spielte er für den Klub. Jetzt könnte der 55-Jährige als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

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