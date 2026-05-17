Ex-Austrianer kehrt Köln den Rücken

Eric Martel verlässt den 1. FC Köln!

Wie der ehemalige Austrianer auf Instagram mitteilt, wird er seinen Vertrag beim deutschen Bundesligisten nicht verlängern, dies bestätigt nun auch der Verein.

"Gestern war mein letztes Spiel im Trikot des 1. FC Köln, und ich möchte mich bei euch sowie bei allen Beteiligten des Vereins von Herzen für diese besondere Zeit bedanken", verkündet Martel.

"Wir standen mit Eric in den vergangenen Wochen und Monaten in engem, regelmäßigem Austausch und haben ihm ein faires sowie wertschätzendes Angebot unterbreitet. Am Freitag hat er uns darüber informiert, dass er dieses nicht annehmen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen möchte", äußert sich der Verein. Diese Entscheidung würde man respektieren und sich für vier Jahre bedanken.

Wechsel innerhalb Deutschlands?

Der 24-Jährige kam in der aktuellen Saison auf 31 Einsätze und lieferte zwei Tore sowie zwei Assists. Nachdem der Deutsche unter anderem bei RB Leipzig die Nachwuchsteams durchlief, stand er von Jänner 2021 bis Juni 2022 auf Leihbasis für die Wiener Austria am Feld.

Wie "Sky" berichtet, soll der VfL Wolfsburg am Mittelfeldspieler interessiert sein. Bereits Ende 2025 soll Martel ein Angebot auf eine Vertragsverlängerung bei Köln abgelehnt haben.