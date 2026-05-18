Angelt sich Austria Stürmer von deutschem Zweitligameister?

Verstärkt sich die Wiener Austria beim deutschen Zweitligameister Schalke 04?

Laut "Sky" sollen die Veilchen gute Chancen auf ein Leihgeschäft von Stürmer Christian Gomis haben.

Der 25-Jährige kickt seit September bei den Gelsenkirchnern, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. In 19 Einsätzen steht ihm lediglich ein Tor zu Buche.

Bis Sommer 2029 hat der Senegalese auf Schalke noch Vertrag.