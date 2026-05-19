Will Mourinho Barca-Star zu Real Madrid lotsen?

Die Rückkehr von Jose Mourinho zu Real Madrid soll unmittelbar bevorstehen. In der spanischen Bundeshauptstadt würde er auf den amtierenden Alvaro Arbeloa folgen. >>>

Währenddessen geht es auch auf Spielerseite rund: Erst am Montag verkündete man den Abschied von Abwehrroutinier Dani Carvajal. Nun macht obendrein ein brisantes Gerücht die Runde.

Gemeinsame Zeit bei Manchester

Laut "The Independent" will Mourinho Marcus Rashford (aktuell Leihspieler beim FC Barcelona) zum Erzrivalen aus der Hauptstadt lotsen.

Der Engländer gehört eigentlich noch Stammverein Manchester United. Ob Barcelona das Geld für einen fixen Deal aufbringen kann, ist aktuell fraglich.

Mourinho und Rashford verbindet eine gemeinsame Zeit bei den "Red Devils". Der 28-Jährige hat dort noch bis 2028 Vertrag.