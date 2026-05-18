Fix! Altach verpflichtet Austria-Stürmer

Neuzugang für den SCR Altach!

Der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga verstärkt sich im Sommer mit Marko Raguz. Der 27-jährige Stürmer wechselt ablösefrei von der Wiener Austria ins Schnabelholz. Das gab der Klub am Montag offiziell bekannt.

In Altach unterschreibt der Angreifer einen Vertrag bis 2028.

"Mit Marko gewinnen wir einen Stürmer, der seine außergewöhnliche Torgefahr bereits auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat. Er befindet sich in einer guten physischen Verfassung und bringt genau die Konstanz und Dynamik mit, die unsere Offensive in der anstehenden Saison entscheidend bereichern werden", wird Sportdirektor Philipp Netzer in der Aussendung zitiert.

Raguz wechselte im Sommer 2022 für 1,3 Millionen Euro vom LASK nach Wien-Favoriten. Dort konnte sich der Offensivspieler aufgrund von Verletzungen jedoch nie langfristig durchsetzen.

Umbruch im SCRA-Angriff

In der laufenden Saison kam Raguz in der Liga auf zehn Einsätze, dabei gelang ihm ein Treffer. Insgesamt machte er für die Veilchen 34 Spiele (zwei Tore, eine Vorlage). Für den LASK stand er zwischen 2019 und 2022 in 100 Spielen auf dem Rasen (26 Tore, zwölf Vorlagen).

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim SCR Altach, von dem ich bereits jetzt einen durchweg positiven Eindruck gewonnen habe. Ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird. Ich möchte in der anstehenden Saison gemeinsam mit dem Team auf dem Platz alles geben, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Spielzeit erleben", so Raguz.

In Altach möchte Raguz nun wieder zu alter Stärke zurückfinden. Bei den Vorarlbergern bahnt sich im Angriff ohnehin ein Umbruch an. Mit Marlon Mustapha, Srdjan Hrstic, Precious Benjamin (alle Leih-Ende) und Anteo Fetahu (Vertrag läuft aus) sind vier der fünf Stürmer ab Sommer weg.