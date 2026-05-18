NEWS

Hütter bei deutschem Ex-Klub im Gespräch

Der Verein hat sich nach dem Saisonende vom Trainerteam getrennt.

Hütter bei deutschem Ex-Klub im Gespräch Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Adi Hütter könnte die Nachfolge von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt antreten.

Wie mehrere deutsche Medien, darunter der "kicker", berichten, soll die SGE Kontakt zum Management des 56-Jährigen aufgenommen haben – wenngleich dies von Berater Alen Augustincic nicht bestätigt worden ist.

Unrühmlicher Eintracht-Abgang 2021 nach Mönchengladbach

Für Hütter wäre es eine Rückkehr zu den "Adlern". Dort ist er bereits von 2018 bis 2021 als Trainer tätig gewesen, hat sich dann aber etwas unrühmlich Richtung Borussia Mönchengladbach verabschiedet. Bis Oktober 2025 hat der ehemalige ÖFB-Teamspieler die AS Monaco trainiert.

Bei der Eintracht ist Riera vor die Tür gesetzt worden, nachdem der Spanier Teile der Mannschaft, der Fans und des Vorstands gegen sich aufgebracht hat.

Neben Hütter werden auch Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle sowie Alexander Blessin (St. Pauli) als Kandidaten gehandelt.

Mehr zum Thema

Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainerteam

Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainerteam

Deutsche Bundesliga
1
Schock für Bosnien! Tabakovic droht WM-Aus

Schock für Bosnien! Tabakovic droht WM-Aus

Deutsche Bundesliga
1
Ex-Austrianer kehrt Köln den Rücken

Ex-Austrianer kehrt Köln den Rücken

Deutsche Bundesliga
1
Schweizer Erfolgstrainer könnte ab Sommer ÖFB-Duo betreuen

Schweizer Erfolgstrainer könnte ab Sommer ÖFB-Duo betreuen

Deutsche Bundesliga
Schmidt nach Abstieg: "Will die Geschichte weiterschreiben"

Schmidt nach Abstieg: "Will die Geschichte weiterschreiben"

Deutsche Bundesliga
1
Amüsanter Abschied! Trimmel zeigt Schiedsrichter die Rote Karte

Amüsanter Abschied! Trimmel zeigt Schiedsrichter die Rote Karte

Deutsche Bundesliga
9
Sensation perfekt! Elversberg steigt erstmals in Bundesliga auf

Sensation perfekt! Elversberg steigt erstmals in Bundesliga auf

International
3

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Eintracht Frankfurt Adi Hütter AS Monaco Matthias Jaissle Alexander Blessin