Hütter bei deutschem Ex-Klub im Gespräch

Adi Hütter könnte die Nachfolge von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt antreten.

Wie mehrere deutsche Medien, darunter der "kicker", berichten, soll die SGE Kontakt zum Management des 56-Jährigen aufgenommen haben – wenngleich dies von Berater Alen Augustincic nicht bestätigt worden ist.

Unrühmlicher Eintracht-Abgang 2021 nach Mönchengladbach

Für Hütter wäre es eine Rückkehr zu den "Adlern". Dort ist er bereits von 2018 bis 2021 als Trainer tätig gewesen, hat sich dann aber etwas unrühmlich Richtung Borussia Mönchengladbach verabschiedet. Bis Oktober 2025 hat der ehemalige ÖFB-Teamspieler die AS Monaco trainiert.

Bei der Eintracht ist Riera vor die Tür gesetzt worden, nachdem der Spanier Teile der Mannschaft, der Fans und des Vorstands gegen sich aufgebracht hat.

Neben Hütter werden auch Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle sowie Alexander Blessin (St. Pauli) als Kandidaten gehandelt.