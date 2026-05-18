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Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Lange war unklar, ob der Erfolgscoach sein bis 2027 gültiges Arbeitspapier erfüllen wird. Nun soll die Entscheidung getroffen sein.

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Erfolgstrainer Pep Guardiola wird Manchester City offenbar mit Ablauf der aktuellen Saison verlassen.

Wie aus einem Bericht der "Daily Mail" hervorgeht, wird der Spanier seinen bis 2027 gültigen Vertrag nicht mehr erfüllen. Demnach habe der Klub die Sponsoren bereits über eine geplante offizielle Vermeldung in Kenntnis gesetzt. Diese soll am Sonntag, beim letzten Saisonspiel gegen Aston Villa erfolgen.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca als Topkandidat auf die Nachfolge Guardiolas gelten.

2016 stieß Pep Guardiola zu den Skyblues und räumte seitdem zahlreiche Titel ab. Insgesamt gewann er mit City 20 Titel, darunter der Gewinn der UEFA Champions League 2022/23, sechs Premier-League-Titel und drei FA-Cup-Siege.

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