Schicker gewinnt Transferpoker um Abwehrtalent

Die TSG Hoffenheim setzt sich im Werben um Sean Dulic durch.

Der 21-jährige Verteidiger schließt sich den Sinsheimern an, über die Vertragslänge macht der Verein keine Angaben. Nach dem Zwangsabstieg von 1860 München kommt der sechsfache U20-Teamspieler Deutschlands ablösefrei zum Europa-League-Teilnehmer.

Unter anderem auch der FC Schalke 04 hatte Interesse am jungen Abwehrspieler gezeigt.

"Sean ist ein physisch starker, zweikampfstarker und dynamischer Innenverteidiger, der gleichzeitig großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Er hat sich in einem schwierigen Umfeld durchgesetzt und in der 3. Liga auffällige Leistungen erbracht", sagt Hoffenheims Sportdirektor Frank Kramer.

"Wir sind überzeugt, dass Sean bei uns den nächsten Schritt gehen und sich in die Bundesliga entwickeln kann. Hierfür ist das dauerhafte Training in unserer Profimannschaft und Einsätze in der 3. Liga eine optimale Kombination."