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30 Millionen Ablöse: Leverkusen findet Grimaldo-Nachfolger

Leverkusen steht vor einer Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers. Er wäre der fünftteuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

30 Millionen Ablöse: Leverkusen findet Grimaldo-Nachfolger Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Bayer Leverkusen steht vor der Verpflichtung von Miguel Gutiérrez von SSC Napoli.

Der 25-jährige Linksverteidiger wechselt für 30 Millionen Euro inklusive Boni und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Das berichtet Transferexperte Florian Plettenberg.

Anfang nächste Woche soll der Medizincheck stattfinden und der Transfer offiziell verkündet werden.

Gutierrez, der 2025 von Girona in die Serie A kam, war der absolute Wunschspieler von Neo-Trainer Carles Martínez. In der letzten Saison stand er in 28 Spielen für Napoli am Platz.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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